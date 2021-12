산타와 멀어지는 엔씨소프트…관건은 '게임성'

지난해 산타랠리 탔던 엔씨소프트

[아시아경제 공병선 기자] 게임주들이 크리스마스를 앞두고 산타랠리를 나타내고 있지만 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 661,000 전일대비 5,000 등락률 +0.76% 거래량 48,921 전일가 656,000 2021.12.24 12:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 4Q 선방 엔씨…내년에도 성장 이어갈까게임 대장주지만… 힘 못쓰는 크래프톤청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요" close 만 지지부진하다. 산타랠리란 크리스마스 전후로 주가가 상승세를 타는 현상을 말한다. 증권가는 엔씨소프트의 내년 전망을 밝게 점치고 있지만 결국 소비자 신뢰를 회복하지 못하면 주가 회복은 어려울 것이라는 게 전문가 분석이다.

24일 한국거래소에 따르면 엔씨소프트는 크리스마스를 앞둔 지난 20~23일 동안 2.09% 하락했다. 이날 오전 9시38분 기준 전일 대비 0.99%(6000원) 소폭 반등한 66만2000원을 기록했다. 반면 이외 게임주들은 대체불가능토큰(NFT) 및 플레이투언(Play to earn·P2E) 호재와 함께 반등했다. 같은 기간 컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 194,800 전일대비 22,600 등락률 +13.12% 거래량 971,969 전일가 172,200 2021.12.24 12:23 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관 close 와 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 181,300 전일대비 2,400 등락률 +1.34% 거래량 659,741 전일가 178,900 2021.12.24 12:23 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,800 전일대비 1,100 등락률 +1.23% 거래량 449,770 전일가 89,700 2021.12.24 12:23 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세' close , 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 6,200 등락률 +3.90% 거래량 525,756 전일가 158,800 2021.12.24 12:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “컴투스, 콘텐츠·메타버스·NFT에 집중”컴투스, 자기주식 300주 처분[클릭 e종목]컴투스, 내년이 더 기대된다 close 는 각각 14.04%, 10.98%, 3.46%, 3.32% 상승했다.

이는 지난해와 정반대 행보다. 지난해 코로나19 변이 바이러스 등 팬데믹(세계적 대유행) 우려 때문에 게임주들이 부진한 가운데 엔씨소프트만 산타랠리를 탔다. 지난해 크리스마스를 앞둔 21~24일 동안 엔씨소프트는 3.94% 상승했다. 당시 주가도 89만7000원에 달했다. 같은 기간 컴투스홀딩스(당시 게임빌)와 카카오게임즈, 컴투스는 각각 4.25%, 2.37%, 1.37% 하락했고 위메이드도 0.68% 오르는 데 그쳤다.

지난해만 해도 엔씨소프트는 시장에서 가장 주목받는 종목 중 하나였다. 지난해 엔씨소프트의 영업이익은 전년 대비 72% 증가한 8248억원을 기록하는 등 역대급 실적을 기록했다. 아울러 올해 출시된 트릭스터M, 블레이드앤소울2 등 신작에 대한 기대감도 고조되던 시기였다.

증권가는 지금까지도 엔씨소프트를 고평가하고 있다. 이달 들어 엔씨소프트를 평가한 증권사 8곳 중 6곳은 목표주가 100만원 이상을 제시했다. 100만원 미만의 목표주가를 내놓은 KB증권과 삼성증권도 각각 93만원, 90만원을 제시하는 등 상당히 높은 수준이다. 증권사들은 지난달 7일 출시된 ‘리니지W’의 흥행이 내년까지 이어지는 것과 NFT 및 P2E 기반 신작에 기대를 걸고 있다.

하지만 게이머들의 신뢰를 되찾지 않고는 눈에 띌만한 주가 회복은 어려울 것으로 보인다. NFT 및 P2E 등 형식보다는 게이머들이 즐길 수 있는 게임을 만드는 것이 우선이라는 게 전문가 지적이다. 위정현 한국게임학회장은 “콘텐츠사의 숙명은 새로운 지적재산권(IP)을 개발하는 것”이라며 “NFT 및 P2E로 기존 콘텐츠를 재사용한다면 소비자 신뢰를 되찾기보다는 독이 될 수 있다”고 말했다.

