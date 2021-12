순천시, 올해 전남도 산림행정종합평가 ‘종합대상’

4년 연속 우수한 평가, 산림행정 선도도시로 ‘우뚝’

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 ‘2021년 전남도 산림행정종합평가’에서 종합대상을 수상했다고 23일 밝혔다.

순천시는 산림보전분야, 산림휴양분야 등 3개 분야 19개 지표에 대해 1년간의 실적을 평가받아 모든 지표에서 높은 성과를 기록하여 기관 표창 및 인센티브 사업예산을 받게 된다.

순천시는 전남도 산림행정종합평가에서 지난 2018년~2019년 2회 연속 대상, 지난해 우수상에 이어, 올해 종합대상을 수상해 전남도를 대표하는 산림행정 선도 지자체로 우뚝 서게 되었다.

허석 순천시장은 “4년 연속 산림행정 부문에서 높은 평가를 받은 것에 큰 자부심을 느낀다”며 “시민의 산림복지 혜택을 넓히기 위해 정원의 도시에 걸맞은 산림행정을 추진하도록 역량을 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편, 순천시는 오는 2023순천만국제정원박람회의 성공적인 개최를 위해 서면 용계산에서 내년 아시안 산악자전거 대회를 개최하고, 숲을 통해 힐링 체험을 할 수 있는 용계산 치유의 숲 조성사업을 본격 추진한다.

