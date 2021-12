동의과학대, 2021 DIT 학생자율 창의역량 경진대회 시상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의과학대학교 역량교육 혁신팀이 지난 22일 ‘2021 DIT 학생 자율 창의 역량 경진대회 시상식’을 열었다.

역량교육 혁신팀이 주관한 대회는 학생 스스로 기획하고 실행하는 자율적인 교육활동 프로그램이다.

대회는 학생의 융합적 사고와 창의적 문제해결 능력을 키우기 위해 마련된 것이다.

학생은 전공 기술, 문제해결 등 대학 핵심역량에 맞춘 주제를 선택해 5개월간 학습활동을 수행하며 그 과정과 성과를 영상으로 담아냈다.

심사위원은 활동과 영상을 기반으로 심사해 최종으로 대상 1팀, 금상 3팀, 은상 7팀, 동상 3팀, 장려상 4팀을 선정했다.

대상은 AI 전자과 ‘땜쟁이’팀이 수상했다. 팀은 지난 5개월간 전자 기능을 더한 재활훈련기기를 기획, 제작하는 과정을 영상으로 풀어냈다.

학생이 제작한 재활훈련기기는 자이로, 가속도 등 각종 센서를 활용해 사용자의 부적합한 자세와 움직임을 정확하게 측정한다.

기기는 측정한 데이터를 기반으로 효과적인 재활운동을 가능하게 한다.

이 밖에도 ▲화학공업과 ‘2디야’ 등 3팀 ▲간호학과 ‘Dit. Student Nurse’ 등 7팀 ▲물리치료과 ‘세라밴드’ 등 3팀 ▲호텔조리영양학부 ‘한국사’ 등 4팀이 각각 금·은·동상·장려상을 받았다.

수상팀 영상은 유튜브 등 대학 공식 소셜미디어에 게시돼 대학 홍보와 교육 프로그램 개발 자료로 활용될 예정이다.

나영수 팀장은 “학생의 성공적인 사회진출과 직업생활을 위해 교육 프로그램을 지속해서 발굴, 추진해 나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr