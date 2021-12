'양육비 미지급 부모 신상공개' 배드파더스 대표, 2심서 유죄

[아시아경제 김형민 기자] 양육비를 주지 않는 부모의 신상을 공개해 명예훼손 혐의로 기소된 사이트 '배드파더스(Bad Fathers·나쁜 아빠들)' 운영자 구본창(58)씨가 2심에서 유죄를 선고받았다.

수원고법 형사1부(부장판사 윤성식)는 23일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 기소된 구씨에게 무죄를 선고한 원심을 파기하고 벌금 100만원의 선고를 유예했다.

선고유예은 가벼운 범죄에 일정 기간 형의 선고를 보류했다가 면소(공소권이 사라져 기소되지 않음)된 것으로 간주하는 판결이다.

재판부는 "양육비 지급과 관련한 문제는 개인 간의 채권·채무가 아닌 공적 관심 사안인 것이 사실"이라며 "그러나 사인이 양육비 미지급자의 신상정보를 공개하는 것은 차원을 달리하는 문제"라고 판시했다.

이어 "사적 제재가 제한 없이 허용되면 개인의 사생활이나 인격권을 침해할 수 있다"며 "이 사건 신상정보에는 신원을 특정하는 가장 중요한 요소인 얼굴 사진을 비롯해 세부적인 직장명까지 포함돼 있는데 과연 공공의 이익을 위해 이런 정보가 필요한지 의문을 제기하지 않을 수 없다"고 했다.

구씨는 자녀의 양육비를 지급하지 않는 부모라고 제보를 받은 사람들의 얼굴 사진을 포함한 신상정보를 배드파더스 사이트에 공개해 개인의 명예를 훼손한 혐의로 기소됐다.

지난해 1월 국민참여재판로 진행된 1심에서는 배심원 7명 전원 무죄 평결에 따라 무죄가 선고됐다.

