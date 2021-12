"부동산 가격 역대 최고"…부동산發 경기불황 경고등(종합)

한은 '금융안정보고서'

부동산 위험지수 '역대최악'

부동산 가격·소득격차 가장 심해져

가계·기업빚 역대최대 GDP 2.2배

[아시아경제 장세희 기자]부동산 가격과 소득의 괴리를 나타내는 부동산 금융취약성지수가 한계치에 다다른 것으로 나타났다. 부동산 구입에 더 많은 빚을 쏟아부었다는 얘기다. 3분기 가계와 기업 등 민간부채가 3343조원으로 국내총생산(GDP)의 2.2배까지 치솟은 상황에서 부동산으로의 자금 쏠림이 특히 심해진 결과다. 한국은행은 기준금리 인상 등 대내외 충격이 발생할 경우 가계대출 부실 규모가 10조원에 육박할 것으로 내다봤다.

한은이 23일 발표한 ‘2021년 12월 금융안정보고서’에 따르면 부동산 금융취약성지수(FVI)는 100으로, 통계 작성이 시작된 1996년 이후 최고치를 기록했다. 해당 지수는 최고치를 100, 최저치를 0으로 설정해 실물경제 대비 자산가격이 얼마나 높아졌는지를 보여주는데, 소득과의 격차가 최대로 벌어졌다는 의미다. 한은에 따르면 지난해 1분기 82.1에 불과했던 지수는 지난해 3분기 90을 기록한 후 올해 1·2·3분기 모두 오름세를 이어가고 있다.

부동산부문 지수는 소득 대비 주택가격 비율, 주택가격 상승률, 중대형 상가임대료 상승률을 고려해 산출한 것이다. 주택을 비롯한 상가 등 모든 부동산 가격이 최고점을 찍었다는 것이다. 한은 관계자는 "소득에 비해 주택 가격이 심하게 올라가면 부동산 관련 부채로 인해 경기 불황이 올 수 있는 확률이 높아진다"고 설명했다.

부동산 취약지수 상승은 채권과 주식의 금융불균형 지수가 각각 지난 2분기보다 낮아진 것과 대조를 이룬다. 채권 지수는 2분기 62.3에서 3분기 60.7로, 주식 부문 지수는 같은 기간 54.0에서 50.7로 떨어졌다. 부동산 시장으로의 자금쏠림이 여전히 강했다는 얘기다.

한은은 기준금리 인상과 주요국 금융불균형의 대외적 충격이 가해지면 채무상환 어려움이 커지고 자산가격 조정 현상이 나타날 수 있다고 내다봤다.

안동현 서울대 경제학과 교수는 "향후 대출 상환 부담이 늘어날 수 있기 때문에 고정금리 대출 전환 등의 대비를 미리 할 필요가 있다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr