동의대, 기업현장 데이터 기반 산학연정 연계 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 LINC+사업단과 빅데이터 인공지능센터는 지난 17일 ‘기업 현장 데이터 기반 산학 연정 연계 업무협약’을 체결했다.

협약은 동의대가 주최하고 한국과학기술정보연구원 부산·울산·경남지원이 주관했다.

협약식에는 부산시, 부산테크노파크, 부산산업과학혁신원, 동의대학교, 신라대학교, 부산 정보기술협회, 부산벤처기업협회, 동남권 디자인산업협회 9개 기관이 참여했다.

협약으로 각 기관은 데이터 분야에서의 산학 연정 연계형 연구개발, 부산시 주력산업 분야의 디지털 전환, 제조·공정·생산 데이터 분석으로 기업 지원, 데이터 전문 기업과 인력 양성, 창출된 데이터의 공공 개방, 비즈니스 사업화 모델 창출을 위해 협력하고 산학연정 대규모 협력협의체 출범을 결의했다.

행사에는 데이터 비즈니스 사업화 모델의 대표 지원사례로 선정된 알루미늄 주조 전문업체인 DK메탈과 머신러닝 기반의 기업 빅데이터 분석업체인 TIC가 참여했다.

대표 지원사례는 동의대 LINC+사업단과 동남권 디자인산업협회, KISTI 부산·울산·경남지원이 공동기획했고 동의대 산업 ICT 기술공학 전공 김성희 교수가 주도하는 캡스톤디자인 클래스로 수행됐다.

동의대학교 한수환 총장은 “학생의 기업 실무 데이터 분석 프로젝트 수행으로 산업현장에 기반한 실무 맞춤형 연구인력 양성과 산학연관 중심 R&D 혁신 역량 교육 모델 창출을 기대한다”고 말했다.

KISTI 부산·울산·경남지원 서성호 지원장은 “협약에서 발생하는 기업의 데이터와 결과물이 부산시의 데이터 공공 개방 협력을 위해 활용되게 데이터 선순환 체계를 주도하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr