위기를 기회로…정몽규 '애자일 경영' 강화

HDC그룹 임원인사

정몽규 HDC그룹 회장이 ‘애자일(Agile) 경영’ 강화를 위한 혁신인사를 통해 재도약의 발판을 마련했다.

23일 HDC그룹에 따르면 그룹측은 전날 HDC현대산업개발 각자대표에 유병규 사장과 하원기 전무를 각자대표로 선임하는 등 총 30명에 대한도 정기임원인사를 단행했다. 단순시공 건설기업을 넘어 종합금융부동산 기업, 국내 최고의 독보적 디벨로퍼로 진화하겠다는 정 회장의 복안이 담겼다는 평가다.

올해 HDC그룹은 광주 철거건물 참사 붕괴로 최악의 한 해를 보냈다. 지난 6월 9일 재개발 지역인 광주광역시 학동4구역에서 철거 중이던 5층 건물이 도로 쪽으로 붕괴하면서 시내버스를 덮쳐 17명(사망 9명·부상 8명)이 사상한 사건이다.

광주 참사는 정 회장의 ‘애자일 경영’을 도마 위에 올렸다. ‘날렵한’, ‘민첩한’ 이라는 뜻의 영어 단어(agile)에서 착안한 조직운영 방식으로, 부서간 경계를 허물고 프로젝트 단위로 의사결정권을 부여해 신속하고 유연하게 업무를 처리하는 방식을 말한다. 정 회장은 2018년 건설업계에 최초로 애자일 제도를 도입했다. 그러나 이 과정에서 효율과 속도에 치우져 안전을 도외시했고 그 결과가 광주 참사라는 지적이 제기됐었다.

이번 인사는 정 회장이 애자일 경영의 위기를 기회로 반전시키겠다는 의지를 담은 것으로 업계는 보고 있다. 정 회장은 이번 인사에서 HDC현대산업개발을 유병규·하원기 각자 대표 체제로 전환했다. 각자 대표 체제는 대표이사 각자가 대표이사 권한을 행사할 수 있는 경영 방식이다. 해당 분야의 전문성을 바탕으로 신속하고 자율적인 의사 결정이 가능하다. HDC측은 이번 인사 배경에 대해 "애자일하고 수평적인 조직문화를 발전시켜 나가기 위한 (정 회장의) 의지가 담긴 것"이라고 설명했다.

하 신임 대표는 청주가경아이파크 2·3·4단지 등 대형 현장들의 소장을 역임한 바 있다. 2020년부터는 건설관리본부장으로 주택·건축·토목 현장을 총괄했다. 하 대표는 건설본부장을 겸직하며 HDC현대산업개발의 본원적 경쟁력을 강화할 책무를 맡게 됐다.

유 신임 대표는 더 민첩하고 유연해진 조직을 이끌며 미래먹거리 발굴에 역량을 집중할 전망이다. 특히 HDC현대산업개발은 한화건설과 컨소시엄을 이뤄 잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 민간투자사업을 이달 따냈다. 광운대역세권, 용산철도병원부지, 공릉역세권 개발사업 등 복합개발사업 노하우, HDC그룹 계열사와 연계된 콘텐츠를 도입해 사업 경쟁력과 시너지를 극대화할 방침이다.

유 대표는 "건설산업의 근원적이고 차별적 경쟁력을 확보하고, 변화에 유연하게 적응할 수 있도록 역량을 극대화해 디벨로퍼로서 HDC현대산업개발의 입지를 확고히 하겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr