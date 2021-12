이랜드 로이드, 강남 플래그십 스토어 새단장

[아시아경제 이승진 기자] 이랜드의 주얼리 사업부가 운영하는 브랜드 '로이드'가 강남점을 새단장 했다고 23일 밝혔다.

로이드 강남점은 2030세대 젊은 고객이 많이 모이는 상권 특성을 적극 반영해 스마트워치와 스트랩을 경험할 수 있는 체험존을 마련한 것이 특징이다. 이 밖에도 환경을 파괴하지 않고 만들어지는 ‘랩그로운 다이아몬드’ 라인도 새 단장해 선보인다.

로이드의 랩그로운 다이아몬드는 지난 1일 핑크다이아몬드 컬렉션으로 한정 판매해 1차로 생산된 제품이 전량 판매됐다. 이번 강남점 새단장을 기념해 핑크 다이아 목걸이와 블루 다이아 목걸이를 한정 수량으로 판매한다.

아울러 오는 26일까지는 14K 반지를 18K로 업그레이드 해주고 애플워치 스트랩 구매 시 각인 서비스를 제공하는 행사를 진행한다. 또한 랩그로운 다이아몬드 상품을 구매한 고객에게는 영국의 패턴 작가인 윌리엄모리스 패턴을 활용한 리미티드 패키지를 증정한다.

이랜드 로이드 관계자는 “최근 스마트워치를 착용하는 고객들이 많아지며 자연스럽게 스마트워치 스트랩에 대한 니즈가 높아지고 있어 새로운 체험존을 마련했다”라고 말하면서 “직접 체험해 보고 비교해 볼 수 있어 고객들에게 또 다른 만족감을 심어줄 것이다”라고 말했다.

