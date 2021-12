금호석화, 임직원 '끝전성금' 1억5000만원 기부

서울, 대전, 여수, 울산 등 복지모금회 9곳에 전달

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 3,000 등락률 +1.66% 거래량 47,102 전일가 181,000 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정 close 화학이 연말을 맞아 따듯한 온정을 나누기 위해 임직원들의 ‘끝전성금’ 총 1억5000만원을 각 사업장의 지역 사회복지단체에 기부했다고 밝혔다.

‘끝전성금’은 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 3,000 등락률 +1.66% 거래량 47,102 전일가 181,000 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정 close 화학 임직원들의 급여에서 천원 단위 이하 금액을 공제해 모아 조성되는 기부금이다. 회사는 임직원들이 모은 성금만큼 매칭 그랜트 출연금을 별도로 준비해 끝전성금과 함께 복지관에 전달한다. 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 3,000 등락률 +1.66% 거래량 47,102 전일가 181,000 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정 close 화학의 끝전성금 기부는 임직원 개개인의 작은 후원을 조금씩 모아 큰 온정을 전한다는 취지로 1991년부터 매년 이어지고 있다.

이번 끝전성금은 서울 본사, 대전 중앙연구소를 포함한 전국 7개 사업장이 참여해 조성되었으며 각 사업장의 지역 복지모금회 등 총 9곳에 전달된다. 특히, 서울 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 3,000 등락률 +1.66% 거래량 47,102 전일가 181,000 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정 close 화학 본사 임직원들의 끝전성금은 2007년부터 매년 서울 서대문구에 위치한 동방사회복지회에 전달되며 연말 도움이 필요한 소외계층을 위해 사용되고 있다.

금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 3,000 등락률 +1.66% 거래량 47,102 전일가 181,000 2021.12.23 10:24 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정 close 화학은 끝전성금 외에도 중증장애인을 위한 맞춤형 보장구 기증, 시각장애인용 흰지팡이 지원, 복지시설 창호 교체 등 소외계층을 도우며 따듯한 사회를 만드는 일에 앞장서고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr