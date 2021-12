SPC그룹 허희수가 공들인 배스킨라빈스, 메타버스 1호점 오픈

플랫폼 제페토 내 아이스크림 케이크 공장

‘배라 팩토리’ 공식 맵 론칭, 놀이가 구매로



[아시아경제 임혜선 기자]SPC그룹이 메타버스 플랫폼을 기반으로 가상 세계와 현실을 넘나드는 디지털 커머스 시장 개척에 나섰다.

23일 SPC그룹 배스킨라빈스는 메타버스 플랫폼 제페토에 ‘배라 팩토리’를 론칭했다고 밝혔다. 허영인 SPC그룹 회장의 차남 허희수 전 부사장이 3년 만에 디지털 마케팅 전문 계열사 섹타나인 신규사업 담당 임원으로 경영에 복귀한 이후 심혈을 기울인 작품이다.

‘배라 팩토리’는 제페토에 단순 입점하는 것이 아니라, 가상현실 속 브랜드 체험 공간으로 차별화된 ‘월드맵’을 구현했다. 배스킨라빈스만의 스타일로 제작된 의상과 소품을 착용하고 구매할 수 있다. 아이스크림 변신 기계를 통과하면 아바타가 아이스크림으로 변신한다. 가장 큰 재미 요소는 월드맵의 메인 콘텐츠인 ‘케이크 만들기 미션’이다. 제한된 시간 내에 ‘초코나무 숲’, ‘사랑에 빠진 딸기 밭’, ‘민트 화원’ 등 판타지한 숲에서 친구들과 함께 미션 플레이버를 모아 기계에 투입하면 아이스크림 케이크가 완성된다.

MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 메타버스 공간에서의 가상 경험을 실제 구매로 연결하는 차세대 커머스 모델을 시도했다. 유저들은 월드맵 내 키오스크를 통해 실제 온·오프라인 매장에서 사용 가능한 할인 쿠폰을 발행 받거나 할인된 모바일 교환권을 구매할 수 있다. 향후 제페토 아바타를 버추얼 캐릭터로 활용한 라이브커머스 방송을 진행하는 등 메타버스를 접목한 차세대 커머스 모델을 지속 강화해 나갈 예정이다.

SPC그룹 관계자는 "가상세계와 현실을 넘나드는 차세대 디지털 커머스 시장을 개척하겠다는 것이 허희수 부사장의 복안"이라며 "단순히 브랜드 광고 차원이 아닌 온·오프라인을 연계한 새로운 커머스 모델을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr