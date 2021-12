하나금융그룹, 차세대 여성 리더 육성 프로그램 ‘하나 웨이브스’ 1기 수료

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 그룹의 차세대 여성 리더 육성 프로그램인 ‘하나 웨이브스(Hana Waves)’가 약 6개월간의 여정을 마치고 총 34인의 1기 여성 리더를 배출했다고 23일 밝혔다.

‘하나 웨이브스’는 하나금융그룹이 그룹 차원에서 미래를 이끌어갈 차세대 여성 리더를 육성할 목적으로 지난 6월 출범한 인재 육성 프로그램이다. 그룹 내 여성 부점장급 직원을 대상으로 각 관계회사 최고경영자(CEO)의 추천을 받아 선정된 34인의 ‘하나 웨이브스’ 1기 여성 리더 들은 약 6개월간 ▲ 외부 리더십 전문가와의 멘토링 ▲ 온라인 MBA ▲ 리더십·경영·DT·인문 등을 주제로 한 온라인 교육 ▲ 독서토론 등 다양한 프로그램을 수료했다.

또한 ‘하나 웨이브스’ 1기 여성 리더들은 수료에 앞서 ▲ 헬스케어 ▲ 메타버스 ▲ 온·오프라인 채널 ▲ 디지털 혁신기술 등 다양한 방면에 걸친 전략과제 도출을 통해 향후 하나금융그룹이 나아가야할 미래 방향성을 제시하는 실질적인 성과를 보였다.

함영주 하나금융그룹 ESG(환경·사회적 책임·지배구조)부회장은 “‘하나 웨이브스’를 통해 여성 리더들이 일으킬 혁신의 파도가 그룹에 다양성을 부여해 줄 수 있을 것으로 기대한다”며 “그룹을 이끌어갈 여성 리더로서 탁월한 리더십과 통찰력, 소통과 경청을 통해 섬세하고 새로운 변화를 일으켜 주길 바란다“고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr