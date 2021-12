'휘어지는 OLED' 어디까지 담아낼까…LGD, 새 일상 연다

CES서 대형 OLED 패널 연결한 '버추얼 라이드'·'미디어 체어' 공개

[아시아경제 이혜영 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,000 전일대비 100 등락률 +0.44% 거래량 1,126,776 전일가 22,900 2021.12.23 10:20 장중(20분지연) 관련기사 LGD, 친환경 터치 기술 'AIT'로 녹색기술인증 획득[클릭 e종목]"LG디스플레이, 애플카 등 애플 차세대 수혜주"[클릭 e종목] “LG디스플레이, 공급처는 확보했다” close 가 세계 최대 IT?가전 전시회인 ‘CES 2022’에서 휘어지는 유기발광다이오드(OLED)의 다양한 변신을 선보이며 새로운 일상을 제안한다.

는 플렉서블 OLED 솔루션인 '버추얼 라이드(Virtual Ride)'와 '미디어 체어(Media Chair)'를 내년 1월5일(현지시간) 개막하는 CES에서 공개한다고 23일 밝혔다.

‘버추얼 라이드’는 대형 OLED 스크린과 운동기구를 합친 콘셉트의 제품이다. 55인치 OLED 패널 3대를 세로로 연결해 바닥에서 천장까지 ‘ㄱ’자 형태의 스크린이 펼쳐진다. 사용자 시야각에 맞춰 스크린 전체가 곡면으로 돼 있어 야외를 누비는 듯한 생생함을 경험할 수 있다.

스크린 전면부에서 천장으로 연결되는 부위의 곡률반경(원의 휘어진 정도)은 현존 대형 패널 중 최저(500R) 수준이다. 곡률반경이 낮을 수록 더 많이 휘어질 수 있다. 측은 기존 디스플레이의 한계를 넘어 다양한 제품 형태에 따라 곡면을 구현할 수 있다고 설명했다.

‘미디어 체어’는 55인치 커브드 OLED와 리클라이닝 소파를 결합한 개인용 휴식공간 콘셉트로 몰입감을 극대화했다. 곡면 형태의 화면(1500R)은 사용자의 시야각에 최적화 돼있으며, 별도 스피커 없이 화면 자체에서 소리가 나는 CSO(시네마틱 사운드 OLED) 기능으로 입체감있는 사운드를 제공한다.

화면을 90도 회전해 세로로 볼 수 있는 피봇(Pivot) 기능으로 맞춤형 콘텐츠 감상이 가능하고, 소파 손잡이 부분에는 터치 패널을 적용해 조작 편의성도 높였다.

OLED는 별도의 백라이트 광원 없이 수백에서 수천만개의 화소 하나하나가 스스로 빛을 내는 디스플레이다. 뛰어난 화질 뿐만 아니라 구부리고(Bendable), 접고(Foldable), 둘둘 말 수 있는(Rollable) 등 폼팩터 혁신이 가능해 다양한 분야로의 접목이 시도되고 있다.

여준호 LG디스플레이 사업개발담당 상무는 "OLED가 가진 무한한 확장성을 바탕으로 이종 산업과의 융합을 통해 차별화된 고객 경험을 지속 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 LG디스플레이는 CES 2022에서 온?오프라인을 병행한 하이브리드 방식으로 참가해 고객사 전용 전시관을 꾸미고 OLED 패널 신제품을 비롯해 이종 분야와 융합한 OLED 솔루션, IT용 하이엔드 LCD 등 다양한 제품을 선보일 예정이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr