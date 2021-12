"ESG는 도약의 발판"…SK가스, ESG 마스터플랜 본격 추진

사업 포트폴리오 혁신 통해 지속가능한 성장 추구

[아시아경제 황윤주 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 가 ESG(환경·사회·지배구조) 마스터플랜'을 수립하고, 글로벌 ESG 선도 기업으로 도약하기 위한 모든 역량을 집중할 계획이다.

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 는 이같은 내용을 담은 'ESG 마스터플랜'을 이사회 내 ESG위원회에 보고를 완료했다고 23일 밝혔다.

ESG마스터플랜은 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 의 '파이낸셜 스토리' 달성과 ESG 경영을 강화하기 위해 수립한 중장기 종합계획이자, 기업경영의 근간을 이루는 경영 철학이다. SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 는 ‘ESG마스터플랜’을 기반으로 '파이낸셜 스토리'와 'ESG 경영 강화'라는 두마리 토끼를 잡아 지속가능한 성장을 추구해 나간다는 전략이다.

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 의 ESG 마스터플랜은 크게 탄소중립 솔루션 사업자(Net Zero Solution Provider)로의 ‘사업 포트폴리오 혁신 계획’과 탄소중립 이행계획 및 안전·보건·환경(SHE) 마스터플랜 등 ‘ESG 분야별 중점과제 추진계획’으로 구성됐다.

먼저, SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 는 ‘사업 포트폴리오 혁신 계획’을 통해 수소경제 전환과정의 브릿지 역할 뿐만 아니라, ‘수소경제의 리더’로 발돋움한다. 울산수소복합단지를 바탕으로 2025년부터 본격적인 탈 탄소(Zero Carbon) 솔루션 사업을 진행해 수소경제 마중물 역할을 수행하는 동시에 저탄소(Low Carbon) 사업인 LPG·LNG 사업과 연계한다는 방침이다.

사업혁신 뿐만 아니라 ESG 경영도 강화한다. E(환경) 분야 중점과제는 ‘Net Zero(탄소중립)’ 이행이다. 이번 ESG 마스터플랜을 통해 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 129,000 2021.12.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK가스, 청록수소 생산 '씨-제로' 투자…수소시장 선점 가속화[클릭 e종목] “SK가스, LPG에서 점차 벗어나” close 는 2035년까지 넷제로를 달성한다는 계획을 수립했다.

S(사회) 분야에서는 사회적 책임 이행을 통해 이해관계자들과의 상생을 추구해 나갈 계획이다. SHH 마스터플랜을 수립하고 실행하며 구성원의 건강과 사업장 및 협력업체의 안전을 제고하고 SHE 관리체계를 더욱 고도화 하는 한편, 다양한 사회공헌활동을 통해 지역 사회와의 상생을 적극 추구해 나갈 방침이다.

G(지배구조) 분야에서는 이사회 중심경영을 강화하며 글로벌 최고 수준의 투명경영을 실시해 나간다는 목표다. 여성이사의 비율을 높이고, 산업전문 사외이사 선임을 통해 이사회의 다양성과 전문성을 제고하고, 이사회와 CEO 주도로 통합 위험관리 체계를 구축할 계획이다.

