산업은행, 부행장급 임원 5명 신규선임

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행이 부행장(부문장)급 임원 5명을 신규 선임했다.

23일 산은에 따르면 기업금융부문장은 안영규 현 기업금융부문장 직무대리가, 중소중견금융부문장은 정병철 강남지역본부장이, 자본시장부문장은 박형순 충청지역본부장이 각각 선임됐다.

심사평가부문장은 김영진 강북지역본부장이, 혁신성장부문장은 이준성 비서실장이 새로 맡게 됐다. 내달 임기 만료를 앞둔 성주영 수석부행장 및 최대현 선임 부행장의 후임은 이날 결정되지 않았다.

이번에 신규 선임된 5명의 임원은 1965~1967년생이다. 안 기업금융부문장은 1967년생으로 산업·금융협력센터와 기업금융실의 업무는 물론 구조조정본부, 기간산업안정기금본부 업무도 함께 맡는다.

정병철 중소중견금융부문장은 1965년생으로 네트워크지원실, 신산업금융실, 국내지역본부, 해양산업금융본부 등의 업무를 맡게된다. 1965년생인 박형순 자본시장부문장은 발행시장, 인수합병(M&A), 사모펀드(PE) 등의 업무를 맡는다. 1966년생인 김영진 부행장은 심사1,2부와 신산업심사부, 신용평가부, 연금신탁본부 등을 관장한다.

이준성 혁신성장부문장 역시 1966년생으로 혁신성장정책금융센터, 온렌딩금융실, 벤처금융본부 등을 담당한다. 이사회는 조만간 후속 회의를 열어 후임 인사를 결정할 방침이다.

