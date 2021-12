광주 서구의회, 주민공동체 활성화 공로자 2명 표창장 수여

손평길 서구마을네트워크 이락 공동운영위원장·김이순 총무

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주 서구의회(의장 김태영)는 주민공동체 활성화에 기여한 손평길 서구마을네트워크 이락 공동운영위원장과 김이순 총무에게 표창장을 수여했다고 22일 밝혔다.

이들은 평소 투철한 책임의식과 적극적인 자세로 좋은 마을 만들기를 위해 주민 스스로 참여할 수 있도록 공감대를 형성하고 주민 공동체 활성화에 크게 기여했다.

특히, 코로나19로 어려운 여건임에도 불구하고 공동체간 소통과 화합으로 이끌어 일상의 공론화를 통해 서구가 행복한 주민자치로 나아가는 데 큰 역할을 해 왔다.

김태영 의장은 “그동안 마을 활동을 위해 열심히 달려온 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 이웃사랑 나눔과 공동체 문화 확산에 많은 역할과 힘이 돼 주시기를 바란다”고 말했다.

