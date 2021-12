온코닉테라퓨틱스, 이중표적 항암제 췌장암 임상승인신청서 제출

[아시아경제 이춘희 기자] 제일약품 제일약품 271980 | 코스피 증권정보 현재가 36,600 전일대비 5,650 등락률 +18.26% 거래량 2,122,180 전일가 30,950 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 온코닉테라퓨틱스, 역류성 식도염 치료신약 임상 3상 승인식약처, 제일약품 제조 44개 약품 품목허가 취소 착수제일약품, 검색 상위 랭킹... 주가 1.33% close 의 자회사 온코닉테라퓨틱스가 개발 중인 이중표적 항암제 'JPI-547'이 췌장암 임상에 도전한다.

온코닉테라퓨틱스는 파프(PARP)/탄키라제(Tankyrase) 이중저해 표적 항암제인 JPI-547의 췌장암에 대한 임상승인신청서(IND)를 식품의약품안전처에 제출했다고 22일 밝혔다.

JPI-547은 지난 3월 미국 식품의약국(FDA)로부터 희귀의약품지정(ODD)을 받았다. 이어 6월 식품의약품안전처의 개발단계 희귀의약품으로 지정됐고, 같은 달 열린 미국 임상종양학회(ASCO)에서는 난소암, 유방암 등 다수의 암종을 대상으로 한 임상 1상 결과를 공개하면서 업계의 주목을 받았다. 온코닉테라퓨틱스는 이외에도 난치성 암종을 대상으로 다양한 적응증에 대한 JPI-547의 임상시험을 추진하고 있다.

JPI-547은 PARP와 탄키라제를 동시에 억제하는 이중저해 표적 항암제 신약 후보물질이다. PARP는 세포의 DNA 손상을 복구하는 효소로 암세포 DNA까지 복구하기 때문에 PARP를 억제해야만 암세포 사멸을 유도할 수 있다. 탄키라제는 암세포 생성에 필수적인 효소다. JPI-547은 이 둘을 동시에 억제해 암세포를 사멸시키는 이중저해 작용 기전을 갖고 있어 차세대 신약 후보물질로 주목을 받고 있다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 “이번 임상승인 신청서 제출을 토대로 미충족 수요가 높은 췌장암 치료제로써의 새로운 가능성을 제시할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다”며 "다수 암종에 대한 지속적이고 폭넓은 임상을 통해 난치성 암으로 고통받고 있는 분들에게 도움이 되길 희망한다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr