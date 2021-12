참다한홍삼, '컴파운드케이K 스틱' 2차 물량도 완판

홍삼 브랜드 ‘참다한홍삼’의 발효홍삼 제품 ‘컴파운드케이K 스틱’이 소비자들로부터 꾸준한 관심을 받으며 2차 생산물량까지 전량 완판됐다.

컴파운드케이K 스틱은 미생물과 효소 등을 이중 발효해 홍삼의 핵심 영양소인 진세노사이드(사포닌)를 최종 분해 형태인 컴파운드K로 변환, 일반 홍삼에 비해 체내 흡수율을 높인 것이 특징이다. 발효하지 않은 인삼농축액 대비 흡수율을 최대 23배, 흡수속도는 최대 4배까지 높다는 게 제조사 측 설명이다.

홍삼을 통째로 갈아 만든 초미세 홍삼분말도 함유돼 있다. 물에 녹지 않는 각종 지용성 성분과 홍삼박(홍삼건더기) 속 영양소까지 담아냈다. 특히 홍삼을 갈 때 식물 세포보다 작은 7~8㎛로 초미세 분쇄해 식물성 세포벽 안에 갇혀 있던 영양소까지 추출해냈다.

인체에 유해한 첨가물은 일절 사용하지 않았다. 홍삼의 쓴 맛을 잡기 위한 합성향료, 감미료 등은 물론 점성이나 유통기한을 늘려주는 보존료, 소포제, 증점제까지 일절 배제하고, 식품안전관리(HACCP) 인증을 받은 최첨단 시설에서 제조해 믿을 수 있다.

