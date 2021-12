與 부동산 감세로 ‘서울 표심’ 잡나

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당이 양도세 중과 한시 유예, 보유세 완화 등 부동산 감세 정책을 쏟아내자 ‘서울 민심’이 요동치고 있다. 4·7 재보선 참패 이후 민심 이반이 가속화되면서 민주당 열세로 돌아섰던 서울 민심의 향방에 정치권이 주목하고 있다.

20일 발표된 KSOI조사(전국 만 18세 이상 1008명, 17~18일 조사, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)의 서울 지지도에서 이 후보(41.2%)가 윤 후보(39%)를 오차범위 안에서 추월한 것으로 집계됐다. 추세적으론 11월8일(이재명 27.8%, 윤석열 47.3%) 이후 12월 13일(이재명 37.3%, 윤석열 41.2%)까지 공표된 여섯 차례의 KSOI 여론조사에서 서울 유권자들은 윤 후보를 더 선호한다고 응답해왔는데 20일 공표 조사에서 뒤집어진 것이다.

민주당 선대위 안팎에선 서울과 수도권 표심이 사실상 이번 대선의 승패를 결정짓는다는 인식이 짙다. 이 때문에 서울 유권자들의 표심을 돌리기 위한 부동산 감세 정책을 잇따라 내놓고 있다. 양도세 중과 한시 유예와 종합부동산세·재산세(보유세) 완화 등 최근 이재명표 부동산 감세 정책이 집행될 시 그 수혜는 상당 부분 서울 유권자들이 가져간다.

국세청의 ‘2021년 주택분 종부세 시도별 고지 현황’을 발표해 서울의 종부세 과세 대상은 총 48만명, 세액은 2조7766억원에 달한다. 올해 전국 과세 대상의 50.7%, 전국 고지 세액의 48.9%다. 지난해와 비교해 종부세 과세 대상은 22%포인트, 세액은 2.3배 각각 증가한 숫자다.

선대위 관계자는 "역대 대선에서 서울 표심이 사실상 승패를 결정했고, 대선 직전까지 요동쳤다"면서 "서울은 방역 문제로 매타버스도 가지 못한 곳이라 남은 기간 서울 유권자 표심을 얻는데 집중할 것"이라고 했다. 특히 4·7재보선 서울 전역 25개구에서 50% 득표율을 국민의힘에 빼앗긴 민주당은 서울 민심이 가장 민감해하는 ‘부동산 문제’에 있어 문 정부와 차별화를 내야 한다는 목소리가 높다. 여론조사 관련 자세한 조사개요는 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하면 된다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr