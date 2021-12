김기남 삼성전자 회장, 스웨덴 왕립공학한림원 회원 선출…韓기업인 최초

[아시아경제 김흥순 기자] 한국공학한림원 이사장인 김기남 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 900 등락률 +1.15% 거래량 9,043,222 전일가 78,100 2021.12.22 11:21 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세'한종희 부회장, CES 기조연설 '맛보기' 키워드는…경험·협업·환경 close 종합기술원 회장이 최근 스웨덴 스톡홀름에서 열린 스웨덴 왕립공학한림원 정기총회에서 외국 회원으로 선출됐다고 한국공학한림원이 22일 밝혔다.

스웨덴왕립공학한림원은 올해 엄격한 심사를 거쳐 김 회장을 포함한 7인의 외국회원을 선정했다. 김 회장은 30년 이상 반도체 기술 개발에 매진한 세계 최고 반도체 전문가다. 세계 최초 3D V낸드 개발 등 다수 메모리, 시스템 반도체 공정과 설계 기술, 이미지 센서 등을 개발했다. 또 반도체 제조 기술을 획기적으로 개선할 수 있는 극자외선(EUV) 기술을 적용한 시스템온칩(SoC) 제품을 업계 최초로 양산하는 등 세계 전자 산업의 혁신을 주도한 공을 인정받았다.

스웨덴왕립공학한림원 외국 회원 가운데 한국인은 정근모 전 과학기술부 장관(1990년 선정)과 이기준 전 공학한림원 회장(2005년 선정) 등 2인이며 김 회장은 국내 기업인으로는 처음으로 선출됐다.

한편 스웨덴 왕립공학한림원은 1919년 설립됐으며 노벨상을 수여하는 왕립과학원과 함께 스웨덴의 국제 협력과 연구 활동 증진을 위한 핵심 기관으로 꼽힌다. 현재 외국 회원 264명을 포함해 1302명의 회원이 활동 중이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr