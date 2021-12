에어부산, 올해 반려동물 운송 1만 마리 돌파…전년 比 34.6%↑

동반 반려동물 수 편당 10마리 확대

펫 친화 이미지 제고 및 탑승객 증가

에어부산은 올해 반려동물 운송 실적이 1만 마리를 돌파했다고 22일 밝혔다.

회사는 2019년부터 반려동물 동반 탑승률이 증가하면서 올해부터 항공편 당 기존 3마리에서 최대 10마리까지 기준을 확대한 것이 주효했다고 분석했다.

지난 2월에는 반려동물과 동반 탑승할 경우 반려동물의 이름이 기재된 전용 탑승권을 제공했으며 반려동물 무게와 상관없이 무료로 탑승할 수 있는 ‘반려동물 무료 항공권’을 국내 항공사에서 최초로 제작하기도 했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr