GS리테일, 'LG AI 연구원'과 맞손…“펫·퀵커머스 서비스 개발”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일이 LG AI 연구원과 손잡고 인공지능(AI) 기술을 통한 다양한 시너지를 도모하기 위해 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

GS리테일과 LG AI 연구원은 ▲e커머스 고객 접점 영역 ▲GS25, GS샵, GS더프레시, GS프레시몰 등 통합 GS리테일 고객 경험 제고를 위한 영역 ▲펫·퀵커머스 분야의 새로운 AI 모델 개발 영역 등에 대한 분석 및 새로운 서비스 개발에 나설 계획이다.

GS리테일은 다양한 커머스 영역의 AI 서비스와 LG AI 연구원의 범용적인 모델간의 시너지로, 한층 더 높은 AI 서비스를 제공 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

GS리테일 관계자는 “이번 협력을 통해 차별화된 경쟁력을 확보 할 수 있을 것으로 예상한다”며 “고객에게 새롭게 편리한 쇼핑환경을 지속적으로 제공할 수 있도록 다양한 노력하겠다”고 말했다.

