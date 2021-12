용인~이천~여주 잇는 '동남축 광역 자전거 도로망' 착공 눈앞

동남권 26.3㎞(용인~이천 20.9㎞, 여주 5.4㎞) 연결‥총 88억 원 투자

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 용인~이천~여주를 잇는 '동남축 광역 자전거 도로망 구축' 사업이 본격화한다.

22일 경기도에 따르면, '동남축 광역 자전거 도로망 구축'은 내년 준공을 목표로 용인~이천~여주 지역 간 단절된 자전거 도로 총 26.3km를 연결하는 사업이다.

용인시 처인구 삼가동~이천시 호법면 장암천 합류지점 20.9km와 여주시 흥천면 하다리~금사면 이포리 5.4km 구간이다.

총사업비는 약 88억 원으로, 도와 해당 시·군(용인, 이천, 여주)이 각각 30:70 비율로 공사비를 투자한다. 설계는 도가 총괄하고, 공사는 해당 시·군이 진행한다.

도는 지난 8월 말 노선 설계를 완료한 데 이어 9월 말 도비 지원금을 해당 시·군에 지급했다. 현재 시공사 선정 절차를 밟고 있으며, 준비를 마친 지역부터 순차적으로 착공할 예정이다.

지역 간 연결하는 생활형 자전거도로뿐만 아니라 레저용 기능까지 갖춰 동남권 대표 '자전거 문화 거점' 역할 기대를 낳고 있다.

이성훈 도 건설국장은 "자전거 이용 활성화는 물론, 용인·이천·여주 지역 관광·경제 활성화에도 도움 될 것으로 기대한다"고 말했다.

