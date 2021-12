“홈파티 준비하세요”…이마트, 이색 스테이크 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 23일부터 일주일간 크리스마스 홈파티 먹거리 행사에서 이색 스테이크 식재료를 판매한다고 22일 밝혔다.

이번 행사에서는 홈스테이크를 즐기는 고객을 위한 ‘하트 스테이크’, ‘조리용 타이머가 들어있는 토마호크스테이크’, ‘우대갈비’ 등을 선보인다. 하트 스테이크는 호주산 냉장육을 스테이크를 구웠을 때 하트 모양이 되도록 이마트 미트센터에서 직접 손질해 하트모양 트레이에 담은 신상품이다. 행사 카드로 구매 시 40% 할인을 받을 수 있다.

조리용 타이머가 들어있는 토마호크스테이크는 신세계포인트 적립 시 20% 할인 판매한다. 소 갈비뼈를 따라 뼈와 고기를 길게 도려낸 부위로 꽃등심과 새우살, 늑간살 세 가지 부위를 한 번에 맛볼 수 있다. 우대갈비는 연말 캠핑족과 홈스테이크족을 위해 2000팩 물량을 준비했고, 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다.

이마트 관계자는 “연말 시즌에 가족들과 함께 홈파티를 즐기는 고객을 위해 색다른 먹거리를 제공하고자 이색 부위 스테이크를 준비했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 입맛과 트렌드에 맞는 색다른 먹거리를 적극 개발할 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr