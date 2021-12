신한라이프, 헬스케어 자회사 '신한큐브온' 설립 승인

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 생명보험업계 최초 헬스케어 자회사 '신한큐브온(CubeOn)'을 연내 설립하겠다고 21일 밝혔다.

신한라이프는 이날 금융감독원으로부터 자회사 소유 인허가 신고 수리를 받았으며, 자회사 설립등기와 사업자 등록을 마칠 계획이다.

초대 대표는 신한라이프에서 사내벤처를 맡아 현재까지 약 2년간 하우핏을 총괄 운영해 오고 있는 이용범 헬스케어사업팀장이 선임될 예정이다. 기존 직원에 추가채용을 통해 20명 내외의 인력으로 스타트업 방식으로 운영해 나갈 계획이다.

신한큐브온은 지난 3월 출시한 디지털 헬스케어 플랫폼 '하우핏(HowFIT)'을 중심으로 콘텐츠와 서비스를 확대한다는 방침이다.

홈트레이닝 분야에서 대표 브랜드로 자리매김하고 B2B(기업간 거래)분야에서도 제휴영업을 확대해 나갈 예정이다.

하우핏은 인공지능(AI) 동작인식 기술과 라이브 서비스를 결합한 홈트레이닝 서비스로 11월말 기준 누적 이용자수 약 28만명을 확보했다.

이용범 헬스케어 사업팀장은 "신한큐브온은 혁신적인 비즈니스 모델과 새로운 서비스를 바탕으로 전략적 제휴를 확대해 사용자에게 인정받는 헬스케어 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

