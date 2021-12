[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 10월 광주·전남지역 금융기관의 수신은 전월이 비해 증가폭이 확대된 반면, 여신은 축소된 것으로 나타났다.

21일 한국은행 광주전남본부가 발표한 금융기관 여수신 동향에 따르면 금융기관 수신은 전월 3685억원에서 9446억원으로 증가폭이 확대됐다.

이 중 예금은행은 공공예금과 기업자유예금이 늘어나면서 3393억원 줄어든 수준에서 3323억원으로 증가 전환했다.

비은행예금취급기관은 신탁회사와 신용협동조합 등 중심으로 증가폭이 7078억원에서 6122억원으로 축소됐다.

여신은 1조3699억원에서 1조861억원으로 증가폭이 줄었다.

예금은행은 가계 주택담보대출 증가세가 둔화되면서 증가폭이 6192억원에서 4932억원으로 축소됐다.

비은행예금취급기관은 가계대출을 중심으로 증가폭이 7507억원에서 5928억원으로 줄어들었다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr