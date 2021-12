인트론바이오, 마이크로니들 전문기업 더마젝에 전략적 투자

[아시아경제 박형수 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 가 마이크로니들 전문기업인 더마젝과 전략적 제휴 협정을 체결하고, 약 25억원 규모의 전략적 투자를 진행한다고 21일 밝혔다.

더마젝은 경피약물전달 기술 가운데 하나인 용해성 마이크로니들 기술을 보유하고 있는 기업으로 다양한 마이크로니들 기술을 적용한 제품을 개발했다. 마이크로니들 신약을 개발하는 것을 미래의 주요 사업 목표로 설정하고 있다. 의약품용 패치를 개발하는 데 기술적으로 가장 중요한 합성의약소재 및 바이오의약 소재의 API 탑재 역량을 확보하고 있다. 타겟 조직으로의 약물 정량 전달 기술도 있다.

전략적 제휴는 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 가 보유하고 있는 SNARE 복합체 형성 저해 효능을 나타내는 ‘보톡스 대체제 후보물질 iN-SIS5’ 소재를 마이크로니들에 탑재시키는 제품화 협력하는 데 목적이 있다. 아울러 엔도리신(Endolysin) 플랫폼 기술에 기반한 아토피와 여드름 치료 신약 후보물질을 마이크로니들에 탑재시키는 제품화 협력을 추진하는 것을 목적으로 한다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 는 사업 협력과 함께 전략적 투자를 결정했다. 2017년 1차로 투자한 데 이어서 더마젝에 약 25억원을 추가로 투자해 신주를 인수한다. 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 는 더마젝의 2대 주주 지위를 확보하게 된다.

더마젝 백경래 대표는 "바이오신약 분야에서 마이크로니들 기술 적용 신약은 새로운 미래 시장이라 할 수 있다"며 "마이크로니들 분야에서 기술 경쟁력을 지닌 더마젝의 약물 전달 기술과 바이오신약 개발 분야 선두기업인 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 의 다양한 유망 바이오신약 소재가 접목한다면 세계적인 경쟁력을 보유하게 될 것"이라고 말했다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 윤경원 대표는 "iN_SIS5 보톡스 대체재는 물론 세균성 감염질환에 특화된 다수의 엔도리신 신약 후보물질의 적용성 확대를 위해 투자를 결정했다"고 말했다. 이어 " 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 400 등락률 -1.96% 거래량 290,069 전일가 20,450 2021.12.21 15:14 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 무역의날 대통령표창 수상인트론바이오, VRE 감염치료제 환자유래 임상분리주에 효과 입증인트론바이오, 로봇 파지 활용 항-바이러스 플랫폼 기술 개발 close 의 바이오신약 소재는 혁신 신약으로서 다양한 제형 기술의 확보가 경쟁력을 갖는 것"이라며 "전략적 제휴를 통해 관련 분야 협력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr