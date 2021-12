울산교육청, 빅데이터 긍·부정 인식 분석 전국 교육청 1위

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산교육청이 빅데이터 분석 플랫폼을 이용해 긍·부정 인식을 분석한 결과에서 전국 교육청 중 가장 높은 긍정률을 보였다.

교육청은 빅 데이터 분석 플랫폼인 썸트렌드를 이용해 2021년 1월 1일부터 12월 19일까지 각종 SNS와 언론보도 등 빅데이터로 긍·부정 인식을 분석했다.

분석 결과 17개 시·도 교육청 평균 51.5%에 비해 28.5%가 높은 80%의 긍정률을 보였고 부정은 13%, 중립은 7%였다.

빅데이터를 활용한 긍·부정 분석은 유튜브, 인스타그램, 블로그, 뉴스 등의 정보와 7000개 이상의 커뮤니티 게시판의 키워드 정보에 대한 단어 분석으로 긍정의 척도를 수치화한다.

워드맵에서 분석된 가장 많이 언급한 울산교육청 관련 주요 키워드는 ‘강화하다, 적극적, 가능하다, 노력하다, 안전’ 순이다.

교육청의 긍정 비율이 가장 낮았던 2월 72%에 비해 12월에는 긍정 비율이 87%로 높아졌다. 이 기간 부정 비율은 18%에서 9%로 낮아졌다.

울산교육청 관계자는 “시민이 체감할 수 있는 정책 추진으로 신뢰감을 형성했고 주요 정책을 결정하는 과정에 학생·학부모·교사 등 교육 주체의 참여를 보장하고 소통하기 위해 노력한 결과”라고 말했다.

울산교육청은 교육복지 정책을 강화해 고등학교까지 전면 무상급식과 공·사립유치원 무상급식, 중·고 신입생 교복비 지원, 초·중학생 수학 여행비 지원 등 다양한 교육복지 사업을 시행했다.

교육청은 내년 3월부터 초등학교 신입생 모두에게 10만원의 입학준비금을 지급하고 고등학생에게는 최대 20만원까지 수학 여행비를 확대 지원한다.

청렴도도 높아져 국민권익위의 부패 방지 시책평가 3년 연속 1등급 기관으로 선정됐으며 올해 초 부패 방지 부문 우수기관으로 선정돼 대통령 표창을 받았다.

