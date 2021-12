오미크론 진단키트 이달 현장 투입

바이오니아·씨젠 등 개발

질병청 유효성 검증 돌입

"곳곳에 숨은 감염자 많을 것"

[아시아경제 서소정 기자] 국내 오미크론 감염자가 급증하면서 이를 진단할 수 있는 진단키트의 상용화를 위해 질병관리청이 최종 유효성 검증에 돌입했다. 바이오니아·씨젠 등 국내 기업에서 오미크론 판별 감지를 위한 키트 개발에 나선 가운데 이르면 내주 현장에서 적용할 수 있을 전망이다.

21일 질병관리청에 따르면 현재 바이오·제약업계가 개발한 오미크론 변이 진단키트의 시제품을 받아 유효성을 검토하는 작업이 진행 중이다. 현재 바이오니아·씨젠·아토플렉스·코젠바이오텍 등이 관련 키트를 개발 완료했다. 바이오니아는 지난 14일과 16일 오미크론 검출을 확인할 수 있는 진단키트와 오미크론·델타 변이를 구별해낼 수 있는 진단키트를 각각 개발했다.

바이오니아는 두 진단키트로 확산세가 가파른 오미크론 변이를 조기에 차단하려는 각국 보건당국의 긴급 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 바이오니아 관계자는 "오미크론과 델타 변이를 구분하는 게 중요하다"며 "CE 및 수출용 허가를 위해 해외와 국내에서 임상검체 수배하고 있고 임상 시험 후 바로 허가 승인을 신청할 예정"이라고 말했다. 코젠바이오텍은 지난 15일 오미크론을 비롯해 알파, 베타, 감마, 델타 등의 변이를 검출할 수 있는 진단키트 개발을 완료했다고 밝혔다. 씨젠도 오미크론과 스텔스 오미크론을 모두 구별할 수 있는 키트를 지난 9일 개발했다.

방역당국은 이달 말까지 오미크론 변이 유전자증폭(PCR) 시약이 현장에 배포될 수 있도록 임상검체로 유효성을 평가하고 있다. 다만 업체들이 개발한 진단키트의 정확도를 검증하는 데 시간이 소요되고 있다. 이혁민 세브란스병원 진단검사의학과 교수는 "오미크론 변이 진단키트는 1~2주 정도면 개발할 수 있지만 그 성능을 평가하고 진단체계를 구축하는 데 시간이 걸린다"면서 "실험실 수준에서 사용 가능한 키트 개발은 가능하겠지만 진단키트의 성능을 평가해 전국 진단검사실에서 사용하려면 별도의 교육이 필요하고, 데이터 검증 프로세스도 마련해야 한다"고 설명했다.

전문가들은 오미크론 변이를 판별할 수 있는 키트 보급이 신속하게 이뤄져야 한다고 지적했다. 천은미 이대목동병원 교수는 "이날 국내 오미크론 누적 감염자가 227명으로 늘었는데, 앞으로 확산 속도는 이보다 훨씬 빠를 것"이라며 "교회 등 집단감염을 통해 전국 곳곳에 숨은 감염자가 많이 있을 것"이라고 전했다.

유럽에 이어 미국에서 오미크론 변이가 우세종으로 자리 잡으면서 국내에서도 머지않아 오미크론이 급격히 확산할 것으로 예상된다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장은 전날 "우리나라에서는 앞으로 한두 달 정도 이내 시점에서 오미크론이 우세종이 될 가능성이 있다"며 "예방적 상황이 충실하게 된다면 이보다 약간 더 늦은 시점이 될 수도 있다"고 진단했다.

