위니아딤채 이창익 담당, 스마트 혁신가전 포상서 산자부 장관상 수상

김치냉장고 보관 성능·에너지 효율 개선 등 높이 평가

산자부가 주최하고 한국전자정보통신산업진흥회가 주관하는 ‘스마트 혁신가전 유공자 포상’은 가전 산업 관련 기업·유관기관에 소속돼 혁신기술 개발·수출 확대·기술 융복합화 확산 등 스마트 혁신가전산업 발전 및 경쟁력 향상에 기여한 인물을 수상자로 선정한다.

우선 냉장고 내부 온도를 일정하게 맞춰주는 선형온도제어 로직 및 세계 최초 4개 냉각기 적용 기술 개발로 김치냉장고의 저장 성능을 극대화했다. 이를 통해 김치냉장고의 4도어 5룸 제품이 식품별 최적 온도·습도를 구현하는 동시에 냄새 섞임을 방지하고 식재료의 맛과 향을 오랫동안 유지할 수 있게 했다.

또 김치냉장고와 냉장고에 탑재되는 인버터 압축기의 구동?운전?정지 로직을 개발, 제품 전력 소모를 줄이면서도 성능을 유지·개선시켰다. 이와 함께 이 담당은 딤채 선형온도제어 로직, 뚜껑형 힌지 구동 등 핵심기술 연구 개발을 통한 다양한 특허도 출원했다.

