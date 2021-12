건축 거장 리처드 로저스 별세…파리 퐁피두센터, 여의도 파크원 등 '하이테크 건축' 선도

[아시아경제 황윤주 기자] 프랑스 파리 퐁피두센터, 영국 웨일스 의사당을 설계한 것으로 잘 알려진 세계적 건축가 리처드 로저스가 18일(현지시간) 타계했다. 향년 88세.

외신에 따르면 뉴욕타임즈(NYT)는 이날 로저스가 영국 런던 자택에서 세상을 떠났다고 유족을 인용해 보도했다. 그의 사인은 공개되지 않았다.

리처드 로저스는 파리 퐁피두센터와 함께 스트라스부르의 유럽 인권재판소 본부, 영국 런던의 명물인 그리니치 밀레니엄 돔과 로이즈빌딩, 웨일스 의회의사당, 스페인 마드리드공항 등 유럽 각지의 랜드마크 건물을 설계해 명성을 떨쳤다. 우리나라에선 여의도 복합단지 파크원이 그의 작품이다.

로저스는 건축물의 구조를 과감하게 그대로 드러내는 '하이테크 건축' 사조의 선도자로, 현대 건축의 미적 관점을 바꾼 인물이라고 AFP통신은 평가했다.

하이테크 건축이란 금속 골조와 유리를 이용해 첨단 기술이 접목된 기능적 이미지가 느껴지도록 건물을 설계하는 사조다.

