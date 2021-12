[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 문재인 대통령이 오는 20일부터 서면으로 2022년도 정부 부처 업무보고를 받는다고 19일 밝혔다.

문 대통령은 정부 업무보고를 통해 정부 5년간의 성과를 정리하고, 내년 5월까지의 정부 정책방향과 주요 사업계획을 점검한다.

코로나19 상황 등을 감안해 업무보고는 서면으로 진행한다. 부처 공통 슬로건은 '국민과 함께 만든 변화, 끝까지 책임 다하는 정부'다.

각 부처는 정부 마지막까지 주력해야 할 5개 주제별로 관계부처 합동브리핑을 통해 2022년 업무계획을 보고할 예정이다.

정책주제별 업무계획 보고는 22일 민생경제 활성화를 시작으로 23일 한반도 평화, 27일 부동산시장 안정, 28일 한국판 뉴딜 및 탄소중립, 30일 코로나19 방역 대응 순서로 진행된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr