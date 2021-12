KT, 올레tv·기가지니 고객 연말 이벤트…굿즈·호텔숙박권 등

[아시아경제 차민영 기자] KT는 크리스마스와 연말을 맞아 장기화된 코로나19로 지친 고객을 응원하기 위한 이벤트를 준비했다고 19일 밝혔다.

KT IPTV 서비스 ‘올레 tv’는 오는 23일부터 27일까지 ‘크리스마스홈파티’ 카테고리에 있는 최신 영화 30편 중 1편을 구매하고 리모컨으로 응모하면 추첨을 통해 ‘소피텔 호텔숙박권(1명)’, ‘케이크 기프티쇼(300명)’, ‘올레 tv 쿠폰 1만원권(1000명)’을 준다.

또한 올레 tv는 월트 디즈니 컴퍼니 작품 ‘크루엘라’, ‘루카’, ‘샹치와 텐 링즈의 전설’ 등 10편 중 하나를 30% 할인 받아 소장용으로 구매하면 추첨을 통해 1100명에게 겨울왕국 캐릭터 ‘올라프’ 가습기?칫솔살균기 등 굿즈를 랜덤으로 제공한다. 이벤트 기간은 23일부터 22년 1월 6일까지다.

올레 tv에서는 150여편의 인기영화를 최대 50% 할인 해주는 행사도 23일부터 31일까지 진행된다. 올레 tv의 ‘2021 마지막 특가’ 카테고리에서 대상 영화를 확인할 수 있다.

‘올레 tv 플레이’는 ‘TV와 앱의 신규 연결 방법 퀴즈 맞추기’ 이벤트를 진행한다. 올레 tv 플레이는 올레 tv 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 스마트폰 앱이다. 앱에서 응모 시 올레 tv 쿠폰 1000원과 추첨으로 선정된 100명에게 생크림 케이크, 치킨 등 기프티쇼를 선물한다.

KT는 기가지니를 이용하는 고객들을 위한 혜택도 준비했다. 고객은 기가지니에게 ‘메리 크리스마스’라고 말하고 캐롤 플레이리스트를 들으면 기가지니와 연동된 기가지니 앱으로 이벤트 알림을 받을 수 있다. 응모 고객 중 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정한다.

KT의 20대 전용 서비스 ‘와이(Y)’는 신촌 연세로 스타 광장에 대형 ‘와이트리’를 설치하고 인증샷 이벤트를 진행한다. 와이트리는 와이의 브랜드 슬로건 ‘있는 그대로 빛나는 Y’를 트리 조형물로 표현한 작품이다. 다채로운 색으로 빛나는 다이크로익 재질의 장식품으로 꾸며진 것이 특징이다.

인증샷 이벤트는 와이트리를 촬영하고 소셜네트워크서비스(SNS)에 업로드 한 뒤 KT 메가텔레콤 신촌연세대점·브로 신촌연세로점·가빈정 신촌현대점·비룡 이대점·펜타 홍대센트럴점에 방문하면 ‘스페셜 와이 굿즈’ 중 하나를 받을 수 있다. 이 이벤트는 21일부터 시작되며 물품 소진 시 종료된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr