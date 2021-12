[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이규원 검사의 허위 보고서 작성 의혹 사건을 검찰에 돌려보냈다.

공수처는 17일 "금일 해당 사건 수사를 마무리 짓고 대검찰청으로 이첩했다"며 "수사 종결 후 동일 사건을 수사 중인 검찰과 협의를 거쳐 피의자 등 사건 관계인에 대한 합일적 처분을 위해 이첩을 결정했다"고 밝혔다. 검찰로부터 사건을 넘겨 받은 지 9개월 만이다.

이 검사는 김학의 전 법무부 차관 별장 성 접대 의혹 재조사 과정에서 핵심 인물인 윤중천씨의 면담 보고서를 허위로 작성하고 이를 특정 언론에 유출한 혐의를 받는다.

공수처는 지난 3월 서울중앙지검으로부터 이 사건을 넘겨받아 4월 그를 허위공문서 작성, 공무상비밀누설 등 혐의로 입건해 조사했다.

