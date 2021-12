"화이자 접종한 51세 남편, 급성신부전증·뇌혈전에 의식불명" 靑 청원

[아시아경제 나예은 기자] 건강했던 남편이 코로나19 화이자 백신을 접종한 후 급성신부전증 및 뇌 혈전이 생겨 의식이 없는 상태로 중환자실에 입원해 있다는 사연이 알려졌다.

16일 청와대 국민청원에는 '화이자 백신 접종 후 급성신부전증과 뇌 혈전으로 중환자실에서 삶과 죽음의 기로에 서 있습니다'라는 제목의 청원이 게시됐다.

자신을 부천에 사는 51세 남편을 둔 49세 여성이라고 소개한 청원인은 "너무나 건강했던 사람이 지난 10월5일 화이자 2차 접종 후 지금 중환자실에서 산소호흡기에 의존한 채 의식이 없다. 너무나 억울하고 분통이 터져 글을 올린다"고 밝혔다.

청원인에 따르면 청원인 남편 A씨는 지난 9월 초 화이자 1차 접종을, 10월5일 2차 접종을 했다. A씨는 1차 접종 이틀 뒤부터 머리가 지끈거리고 속이 울렁거린다고 말했다. 당시 A씨는 타이레놀을 복용했고, 다행히 며칠 뒤 상태가 호전돼 일상생활을 했다.

이후 A씨는 2차 접종을 했는데, 1차 접종 직후와 같은 증상을 경험했다고 한다. A씨는 2차 접종 후 "머리가 어지럽고 속이 울렁거리며, 입맛도 별로 없고 잠도 잘 안 온다"고 말했다. 이후 상태는 호전되지 않았고 이전에 없던 구토 증상까지 더해졌다.

결국 11월23일 동네 병원에 방문한 A씨는 "혈압이 너무 높게 나오니 큰 병원에 가 보라"는 말을 듣고 상급 병원에 방문해 혈액 검사를 했다.

청원인은 "신장 및 간 수치가 비정상이었고 혈압도 높게 나왔다"며 "병원에서 '당장 입원해야 한다, '이 상태로는 집에 가면 큰일 날 것 같다'는 말을 들었다"고 전했다. 당시 A씨는 눈에 황달 증상이 나타나고 초점이 없었으며, 병원에선 "급성 신부전증이니 빨리 혈액 투석을 해야 한다"는 소견을 들었다.

11월25일 대학병원으로 이송된 A씨는 3일 가량 혈액 투석을 받았지만, 의식이 돌아오지 않았다고 한다.

청원인은 "담당 교수님이 뇌 사진을 찍어보자고 해서 찍었는데, 뇌 사진 반 이상이 하얗게 보였다. 4일 전에 찍은 사진은 두 세 군데 하얗게 점이 보이는 정도였는데 4일 만에 반 이상이 하얗게 된 것이다"라며 "교수님은 '뇌에 혈전이 쌓여서 그렇다. 이런 경우는 거의 볼 수 없다', '깨어날 가능성이 거의 없다. 가능성이 희박하니 마음의 준비를 해라'고 말했다"고 했다.

A씨는 중환자실에 입원했고, 현재까지 혈액 투석, 기도 절개 삽관 시술 등을 받으며 의식 없는 상태로 있다고 한다.

청원인은 "건강하게 아무 문제 없이 행복했던 우리 세 식구였는데, 백신 하나로 집안이 풍비박산 났다"며 "단 3주 만에 병원비가 1000만 원이 넘어 힘이 든다"고 털어놨다.

이어 "다행히 대학병원에서 질병관리청에 신고를 해 줬다"며 "국가가 권장하는 백신으로 이렇게 됐는데 고액의 병원비라도 국가가 책임져야 하는 것 아닌가. 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

