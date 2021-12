野 "文 해외 관광지서 셀카삼매경" 비판에 탁현민 "사악해…외교 결례 걱정"

김병민 "국민 고통 극에 달했지만 위기 순간 文은 국민 곁에 있지 않아"

탁현민 "상대국 정상 호의와 친근함 표현을 대통령 비난 소재로 활용하는 사악함"

[아시아경제 김소영 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 호주 순방을 마친 문재인 대통령이 호주 총리 내외와의 사진을 공개한 데 대해 야권의 비판이 나오자 "야당의 외교결례가 참 걱정"이라고 일갈했다.

탁 비서관은 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "상대국 정상의 호의와 친근함의 표현을 대통령 비난의 소재로 활용하는 사악함"이라며 "그들에게 무슨 이익이 될지는 몰라도 국익에는 큰 손해를 끼치는 일"이라며 이같이 질타했다.

그는 "호주 총리와 호주 국민들도 이러한 논평과 기사들을 볼 텐데 친교 행사에서 자국 총리의 권유로 찍은 한장의 사진을 두고 온갖 말들을 갖다 붙이는 야당의 논평이 어떻게 이해될 것인지 한번 생각이라는 걸 했으면 한다"고 지적했다.

이어 "호주 순방은 오미크론 등 다시 엄중해진 코로나19 상황으로 많은 고민이 있었지만 여러 번에 걸쳐 초청국의 강력한 요청이 있었고 K9자주포 수출, 핵심광물공급망 확보 등 우리측 이해에 필요한 부분들이 적지 않아 그 어느 때보다 방역관리를 철저히 하며 진행했다"며 "수행원들은 매 끼니 도시락을 먹고 개별 이동을 금지하고 아예 업무 외에는 호텔 밖으로도 나오지 못하게 관리했다"고 설명했다.

그러면서 "뭐라고 비난을 하든 대통령의 일이란 매 순간 한 가지를 두고 한 가지의 방법을 고민하는 일이 아니라는 것쯤은 알아야 한다"며 "이번 순방도 코로나 상황에 대한 대처와 일상회복과 공급망확보와 안보와 방산산업 수많은 여러 가지 일들의 복잡한 연관을 읽고 해석하며 결정해야 하셨을 것"이라고 강조했다. 또 "알면서 그러는가 싶었는데 모르는 것 같아 걱정이 크다"고도 덧붙였다.

탁 비서관은 "호주는 이번 순방 마지막날, 3년 만에 대한민국 국민의 호주 입국을 허용했다. 지금까지 입국이 허용된 나라는 뉴질랜드, 싱가폴, 대한민국, 일본"이라고 했다.

앞서 지난 15일 오전 문 대통령은 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시드니 오페라하우스를 배경으로 문 대통령 내외와 스콧 모리슨 호주 총리 내외가 함께 찍은 사진을 올렸다. 문 대통령은 "따뜻하게 환대해 주시고, 마지막 날까지 가족 동반으로 함께 해 주신 모리슨 총리께도 깊은 감사를 전한다"고 말했다.

이에 김병민 국민의힘 중앙선대위 대변인은 논평을 내고 "해외 관광지서 '셀카 삼매경'에 빠진 문 대통령은 국민 고통이 안중에 있기는 한가"라며 "코로나 확진자가 연일 최고치를 갈아치우고 의료 현장이 사실상 붕괴해 국민 고통이 극에 달했지만 위기의 순간에 문 대통령은 국민 곁에 있지 않았다"고 목소리를 높였다.

