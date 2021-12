주중 北대사관, 김정일 사망 10주기 추모행사…中 고위급 참석

주중 북한대사관이 김정일 북한 국방위원장 사망(2011년 12월17일) 10주기를 하루 앞둔 16일 오후 추모행사를 주최했다.

베이징 소식통 등에 따르면 리용남 북한 대사 주재로 열린 이날 행사에는 왕천 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 부위원장이 참석했다.

주중 북한대사관은 9주기인 지난해에는 코로나19 상황 등을 고려해 별도의 행사를 열지 않았다.

중국이 북한 대사가 주최하는 행사에 전인대 상무위 부위원장급 인사를 보낸 것은 북중간 우호 관계를 강화하기 위한 목적으로 해석된다.

북한은 코로나19로 인한 국경 봉쇄와 유엔 안전보장이사회(안보리) 제재로 중국의 도움이 절실하고, 중국도 미국의 공세가 강화하는 상황에서 우방과의 관계를 강화할 필요가 있다.

중국으로서는 한반도 문제에서 북한에 영향력이 있다는 것을 대외적으로 보여주려는 의도도 있는 것으로 보인다.

