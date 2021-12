KB국민은행 상임감사위원 후보에 김영기 전 금융보안원장

[아시아경제 문혜원 기자] 김영기 전 금융보안원장이 KB국민은행 상임감사위원으로 내정됐다.

16일 국민은행에 따르면 감사위원회위원후보추천위원회(이하 감추위)는 이날 오후 김 전 원장을 상임감사위원 최종 후보로 선정했다. 이달 말 임기 종료를 앞둔 주재성 상임감사위원 후임 자리다.

감추위는 그동안 4차례 회의와 3차례 후보자군 압축과정을 거쳤다. 이후 추가 자격검증 과정에서 결격사유 등이 발견되지 않으면 이사회, 임시주주총회를 통해 최종 선임된다.

김 후보는 금융감독원 은행담당 부원장보 출신으로 금융권 감사 경험이 풍부한 감사 전문가로 평가 받는다. 금감원 상호여전감독국장, 감독총괄국장, 감독총괄담당 부원장보 등을 지냈다. 특히 합리적인 소통을 통한 조직 관리가 주요 장점으로 꼽힌다.

감추위는 김 후보의 감사 관련 전문성과 금융보안원장을 거치면서 검증된 경영능력을 높이 평가했다고 추천 배경을 설명했다. 금융보안원에서 금융기관 보안의식 함양에 주력해 보안 분야에 대한 금융사 인식을 제고하고, 블록체인 증명 등 새로운 비즈니스를 창출해 조직을 확장시켰다고 봤다.

KB국민은행 측은 “금융감독 분야의 전문가인 김 후보 선임이 KB국민은행의 내부통제 및 관련 프로세스를 한 단계 업그레이드하는 계기가 될 것”이라고 했다.

