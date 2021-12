[아시아경제 정동훈 기자] 초등학생을 감금하고 성폭행한 혐의를 받는 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

16일 경찰에 따르면 서울 중부경찰서는 미성년자를 감금하고 성폭행한 혐의를 받는 20대 남성 A씨의 구속영장을 신청했다.

A씨는 친구 사이인 B씨와 소셜네트워크서비스(SNS)에서 알게 된 초등학생 C양(13)을 지난 14일 서울 중구의 오피스텔로 불러내 성폭행하고 11시간 가까이 감금한 혐의를 받는다. C양은 10월에도 실종신고됐다 같은 오피스텔에서 A씨와 함께 발견됐던 것으로 확인됐다.

B씨는 사건 당일 C양을 처음 만난 것으로 조사됐다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr