공수처, 김웅 블랙박스 포렌식…비서 휴대전화 임의제출 요구 논란

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처가 최근 '고발 사주' 의혹 사건의 피의자인 김웅 국민의힘 의원의 차량 블랙박스를 포렌식한 것으로 알려졌다.

16일 법조계에 따르면 김 의원의 운전직 수행비서와 변호사는 지난 14일 오전 공수처에 출석해 블랙박스 포렌식 절차에 참관했다.

공수처는 지난 9월 10일 김 의원 사무실과 자택을 압수수색하면서 해당 블랙박스를 확보한 것으로 전해졌다. 당시 수행비서는 블랙박스를 정기적으로 포맷하고 있다는 취지의 경위서를 제출하기도 했다.

의원실에 따르면 포렌식 과정에서 고발 사주 수사팀의 한 검사가 들어와 포맷 사유를 증명해 달라며 수행비서에게 휴대전화를 보여달라고 요청하기도 했다. 이에 함께 있던 변호사가 항의하며 검사에게 "정식으로 선임계를 낼까요"라고 묻자 해당 검사가 조사실을 나가버렸다고 한다.

이 상황과 관련해 일각에선 참관하러 온 수행비서에게 사실상 휴대전화 임의제출을 요구한 것으로 절차가 위법했다는 지적이 나온다. 하지만 공수처는 이를 부인한 것으로 알려졌다.

