전사 군인 유가족 찾기 합동조사단 꾸려진다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]전사·순직 통보가 이뤄지지 않은 군인 2000여 명의 유가족을 찾기 위한 합동조사단이 꾸려진다. 군 자체 노력만으로는 유가족 주소 확인을 위한 개인정보 열람 권한이 없어 한계가 있기 때문이다.

15일 국방부는 국가보훈처, 국민권익위원회과 함께 '전사·순직 군인 유가족 찾기 특별조사단'을 설치하고 1996∼1997년 직권 재심의를 해 군 복무 중 사망한 군인의 유가족을 찾기로 했다.

군은 군은 1996∼1997년 직권 재심의를 해 군 복무 중 사망한 군인 9756명의 사망 구분을 전사·순직으로 변경했다. 이중 7000여명에 대해서는 1999년부터 2014년까지 유가족 찾기를 통해 전사 및 순직 통보가 이뤄졌지만, 2048명은 주소가 확인되지 않는 등의 이유로 여전히 유가족을 찾지 못한 상태다.

