[아시아경제 황윤주 기자] 한국철강협회는 15일 서울 삼청동에 위치한 연탄은행에서 에너지 취약계층을 위해 연탄 1만장을 기증했다고 밝혔다. 이날 기증식에는 변영만 한국철강협회 부회장, 허기복 연탄은행 대표 등 관계자들이 참석했다.

기증된 연탄은 동절기 추위에 취약한 노인, 저소득층 등 서울 일대 67가구에 전달되어 올해 따뜻한 겨울나기를 지원할 예정이다.

변영만 한국철강협회 부회장은 "올해는 코로나19의 악화로 인한 봉사활동 진행의 어려움으로 부득이하게 기부활동으로 대체했다"며 "약소하게나마 따뜻한 온기가 전해지길 바란다"고 말했다.

한국철강협회는 2007년부터 사랑의 연탄 기부활동을 매년 지속적으로 실시해오고 있다.

