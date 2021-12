[비트코인 지금] 다시 6000만원선 하회…머스크 “도지코인으로 테슬라 상품 구매”

도지코인 한때 37% 급등

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 잠시 반등했지만 다시 6000만원선을 하회하고 있다. 도지코인으로 테슬라 상품을 구매할 수 있게끔 하겠다는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 발언이 가상화폐 시장을 흔드는 것으로 보인다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 15일 오전 10시54분 기준 비트코인은 전일 대비 0.90% 하락한 5939만원을 기록했다. 이날 오전 9시24분 6029만원으로 반등했지만 다시 하락세다. 전날 비트코인은 5734만원까지 떨어진 바 있다.

머스크 CEO의 발언이 가상화폐 시장에 영향을 미치는 것으로 풀이된다. 14일(현지시간) 머스크 CEO는 트위터를 통해 “테슬라의 일부 상품을 도지코인으로 살 수 있도록 할 것”이라며 “어떻게 진행될지 지켜보자”고 말했다. 현재 테슬라는 전기자동차뿐만 아니라 전기 바이크, 의류, 장식품 등도 판매하고 있다.

도지코인은 머스크 CEO의 발언에 힘입어 반등에 성공했다. 200원선을 하회하던 도지코인은 한때 37% 급등하며 271원까지 올랐다. 이날 도지코인은 같은 시간 기준 전일 대비 4.62% 하락한 227원을 기록했다.

이전부터 머스크 CEO는 도지코인에 관심을 보였다. 올해 초 그는 트위터에 도지코인 관련 게시물을 올리면서 사람들의 투자를 유도했다. 이에 힘입어 도지코인의 시가총액은 520억달러(약 61조6980억원)을 돌파했다. 아울러 머스크 CEO가 운영하는 우주 탐사 기업 스페이스X도 도지코인을 결제수단으로 활용하겠다고 밝히기도 했다.

하지만 도지코인은 가치가 없는 가상화폐로 알려져 있다. 2013년 소프트웨어 개발자 빌리 마커스와 잭슨 팔머는 당시 인터넷에서 밈(온라인에서 유행하는 특정 문화나 콘텐츠)으로 활용되던 시바견을 마스코트로 활용하는 등 장난삼아 도지코인을 개발했다. 올 초 도지코인이 급등하자 마커스는 “말도 안 되고 터무니없다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr