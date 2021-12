에이루트 "우진기전, 수주 2500억원 달성…실적 성장 내년에도 이어질 것"

[아시아경제 유현석 기자] 최근 상장 준비에 본격 돌입한 우진기전이 반도체, 디스플레이, 신재생에너지 등 전방산업의 인프라 구축으로 인한 ‘슈퍼 사이클’ 도래로 올해 또다시 ‘역대급’ 수주실적 경신에 성공했다.

에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 586 전일대비 8 등락률 +1.38% 거래량 559,219 전일가 578 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 에이루트 "바이로큐어, 바이오 사업 순항…백심 플랫폼 개발 진행"에이루트 "우진기전 IPO 주관사 선정…신재생 에너지 등 신사업과 시너지"“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장! close 는 관계사인 특수전력기기 엔지니어링 솔루션 전문 기업 ‘우진기전’이 올해 11월까지 누적 수주액 2500억원을 달성했다고 15일 밝혔다. 이는 전년 동기(1400억원) 대비 78%가량 증가한 수치다.

이 같은 우진기전의 수주실적 호조는 반도체 및 디스플레이 등 전방 첨단 산업의 시설 증축으로 인한 전력품질 솔루션 수요 증가와 신재생에너지 솔루션 사업의 대규모 수주계약 체결 성공에 따른 것이다.

1984년 설립된 우진기전은 전력 플랫폼 토탈 솔루션 기업이다. ▲전력품질 ▲전력시스템 ▲전력기기 ▲신재생 등 총 4개 사업분야에서 각종 전력기기의 연구개발 및 유통부터 설치, 운영, 유지보수까지 차별화된 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있다.

회사 관계자는 “우진기전은 단순 물류 및 유통 역할만 하는 경쟁업체와 달리 37년간의 노하우와 차별화된 원스톱 토탈 솔루션을 제공해 대기업을 중심으로 약 300개 이상의 우량고객들을 확보하고 있다”며 “올해 주요 고객사들이 속한 반도체와 디스플레이 산업의 글로벌 공급난으로 수급 문제 해결과 시장 점유 확대를 위한 대규모 증설과 정부 정책에 따른 신재생에너지 분야 본격적인 인프라 투자가 진행되면서 대형 프로젝트들이 다수 발생해 나날이 역대 실적을 경신하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “전방 첨단 산업들의 투자는 내년에도 계속될 것으로 예상된다”며 “뿐만 아니라 글로벌적 친환경 에너지 인프라 구축 확대 추세는 장기적으로 지속될 것으로 전망돼 우진기전의 실적 성장은 해를 넘어도 이어질 것”이라고 덧붙였다.

한편 에이루트는 현재 우진기전의 지주 회사인 ‘우진홀딩스’ 지분 62.68%를 보유하고 있다. 지난해 12월 우진홀딩스의 전환사채(CB)를 인수한 사모펀드에 후순위 채권자로 참여해 관련 CB 전량을 매입할 수 있는 콜옵션을 확보한 바 있다. 향후 에이루트가 우진홀딩스 CB 전량에 대해 콜옵션 행사 시, 지분은 약 88.5%로 늘어난다.

우진기전은 2023년 코스닥 시장 입성을 목표로 지난달 ‘NH투자증권’과 ‘IBK투자증권’을 공동 상장주관사로 선정해 본격적인 기업공개(IPO)준비에 돌입했다.

