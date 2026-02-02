본문 바로가기
[특징주]‘자체 스테이블코인 AIFC 사전심사 통과’ 에이루트 상한가

임춘한기자

입력2026.02.02 09:24

에이루트 가 차세대 금융 인프라 스테이블코인 시장에 진출한다는 소식에 급등세를 보이고 있다.


2일 오전 9시 20분 기준 에이루트는 전 거래일보다 30.00%(510원) 오른 2210원에 거래되고 있다.

에이루트는 이날 아스타나 국제금융센터(AIFC) 규제당국 아스타나 금융서비스청(AFSA)로부터 스테이블코인 발행 및 정산 사업을 위한 사전심사를 통과했다고 밝혔다.


에이루트는 이번 사전심사를 기점으로 달러(USD) 기반 자체 스테이블코인 발행 라이선스 취득을 위한 본심사 절차에 돌입할 계획이다. 최근 전자지급결제대행사(PG사) 인수로 확보한 결제 인프라를 기반으로 글로벌 결제 플랫폼, 국경 간 송금·정산 플랫폼 등을 출시하고 글로벌 기업과 협업을 통해 스테이블코인 기반 금융 비즈니스 모델을 고도화할 방침이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
