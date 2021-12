[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토

현대제철, 인천공장 신예화로 철근 생산 연간 20만t 증가 예상

YK스틸, 당진으로 공장 이전하며 85만t에서 100만t으로 ↑

철근 시장 호황으로 신규 사업자 진입

기존 철근 생산업체 점유율 지키기 위해 증설 검토

단독[아시아경제 황윤주 기자] 국내 철근 시장점유율 톱3인 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 972,415 전일가 42,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 '돈 되는 쇠똥', 신·재생에너지로 돌린다…"세계 최초"현대제철, '지역사회공헌 인정제' 인정기업 선정 close , 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 250 등락률 +1.55% 거래량 839,524 전일가 16,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 아동 위한 '사랑의 김치' 전달 동국제강, 철강재 전 제품 온라인 판매동국제강, 철강 투자 컨트롤타워 '설비기술실' 신설 close , 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 1,050 등락률 +6.84% 거래량 212,075 전일가 15,350 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"대한제강, 호실적 행진에도 주가는 과도한 저평가"대한제강의 저력 'OP 1000억 기업 지분 70% 인수'…이제 목표주가는 3만원 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 이 모두 철근 증설을 검토중이다. 내년에도 철근 시장 호황이 예상되는 가운데 한국특강 등 신규 사업자가 진출하면서 시장점유율 경쟁이 치열해진 탓이다.

15일 업계에 따르면 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 972,415 전일가 42,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 '돈 되는 쇠똥', 신·재생에너지로 돌린다…"세계 최초"현대제철, '지역사회공헌 인정제' 인정기업 선정 close 은 인천공장 전기로 신예화를 위한 TFT를 구성해 철근 증설 등을 검토 중이다. 신예화 작업은 통해 철근 생산량이 20만t 가량 증가할 것으로 추산된다. 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 972,415 전일가 42,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 '돈 되는 쇠똥', 신·재생에너지로 돌린다…"세계 최초"현대제철, '지역사회공헌 인정제' 인정기업 선정 close 은 국내 철근 시장점유율 1위 업체다. 증설 후 연간 생산력이 335만t에서 355만t으로 늘어날 전망이다.

2위 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 250 등락률 +1.55% 거래량 839,524 전일가 16,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 아동 위한 '사랑의 김치' 전달 동국제강, 철강재 전 제품 온라인 판매동국제강, 철강 투자 컨트롤타워 '설비기술실' 신설 close 도 철근 신증설을 검토에 들어갔으며, 신중하게 접근하는 것으로 알려졌다. 현재 국내 제강사가 완전 가동할 경우 철근 공급 규모는 1400만t으로, 국내 철근 수요(1000~1200만t)를 조금 웃돌고 있기 때문이다. YK스틸을 인수한 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 1,050 등락률 +6.84% 거래량 212,075 전일가 15,350 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"대한제강, 호실적 행진에도 주가는 과도한 저평가"대한제강의 저력 'OP 1000억 기업 지분 70% 인수'…이제 목표주가는 3만원 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 은 YK스틸 공장을 부산에서 당진으로 이전하면서 철근 증설을 검토 중이다. 업계는 YK스틸의 철근 연간 생산량이 현재 연산 85만t에서 100만t 수준까지 확대될 것으로 보고 있다.

현재 국내 철근 시장은 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 972,415 전일가 42,900 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 '돈 되는 쇠똥', 신·재생에너지로 돌린다…"세계 최초"현대제철, '지역사회공헌 인정제' 인정기업 선정 close (1위·335만t), 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 250 등락률 +1.55% 거래량 839,524 전일가 16,100 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 동국제강, 아동 위한 '사랑의 김치' 전달 동국제강, 철강재 전 제품 온라인 판매동국제강, 철강 투자 컨트롤타워 '설비기술실' 신설 close (2위·275만t), 대한제강 대한제강 084010 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 1,050 등락률 +6.84% 거래량 212,075 전일가 15,350 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"대한제강, 호실적 행진에도 주가는 과도한 저평가"대한제강의 저력 'OP 1000억 기업 지분 70% 인수'…이제 목표주가는 3만원 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close (3위·240만t) 3사가 주도하고 있다. 지난해 기준 국내 철근 생산량은 947만t으로, 전체의 93%를 3사가 생산하고 있다. 이들이 일제히 증설에 나선 이유는 철근 시장 구도가 요동치고 있어서다.

국내 철근 수요는 연간 800~900만t 수준이었으나 코로나19 이후 부동산 경기 등 수요 증가로 1000만t까지 올라왔다. 내년은 올해보다 수요가 증가할 것으로 예상된다.

이런 가운데 신규 사업자가 철근 시장에 진출한 것도 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 한국특강이 지난 2월 압연 라인을 신규 착공에 들어가 내년 4월부터 연산 70~80만t 규모의 철근을 생산하게 된다. 동부제철도 철근 시장 진출 의지가 있는 것으로 알려졌다. 철강업계 관계자는 "철근 사업을 하지 않았던 두 기업이 공격적으로 시장에 진출하면서 철근 공급자 3사도 시장점유율을 지키기 위해 증설하지 않을 수 없는 상황"이라며 "현재 철근 시장의 국면이 달라졌다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr