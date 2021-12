규모 5.3에서 4.9로 하향 조정

[아시아경제 한진주 기자] 14일 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역에서 규모 4.9의 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 지진 발생 시각은 오후 5시19분이며 진앙은 북위 33.09, 동경 126.16도다. 발생 깊이는 17km다.

기상청은 지진 규모를 5.3으로 발표했으나 이동 속도가 빠른 지진파(P파)로 자동 분석한 수치이며, 수동으로 분석한 정보를 토대로 지진 규모를 4.9로 하향 조정했다.

이번 지진은 한번도에서 올해 발생한 지진 규모 중 1위다. 남한과 해역에서 발생한 지진 규모중에서도 가장 크다.

진도가 4 이상인 경우 실내에서 많은 사람이 진동을 느끼고 일부가 잠에서 깨고 그릇이나 창문 등이 흔들린다.

기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으므로 안전에 유의해야 한다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr