대구시, 2050 탄소중립 전략 시민보고회 개최

시민협의체 구상안 발표·8G 전략 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대구시가 14일 오후 대구시 2050 탄소중립 전략 시민보고회를 열었다.

보고회에선 탄소중립 시민협의체가 세운 탄소중립 비전과 전략을 발표됐다.

지난 6월 4일 발족한 탄소중립 시민협의체는 권영진 대구시장과 이재하 대구상공회의소 회장을 공동위원장으로 기후환경, 경제산업, 에너지전환, 녹색교통 등 8대 분과 40명의 위원으로 구성됐다.

협의체는 그동안 두 차례의 전체 회의와 분야별 분과회의 16회, 전문가 토론 등으로 대구의 탄소중립 비전을 설정하고 이행 전략을 마련했다.

보고회에서 제시된 탄소중립 비전은 ‘시민 중심! 탄소중립 선도도시 대구’로 시민과 지역사회가 중심이 돼 탄소중립 전략을 설계하고 실행해 탄소중립 선도도시로서의 위상을 갖겠다는 의지를 담았다.

비전과 함께 발표된 8대 분야의 8G 주요 전략은 탄소중립 녹색성장 특화(Green Growth), 탄소중립 생활문화확산(Green Lifestyle), 지속 가능 자원 선순환(Green Cycle), 비전과 함께 발표된 8대 분야의 8G 주요 전략은 탄소중립 녹색성장 특화(Green Growth), 탄소중립 생활문화확산(Green Lifestyle), 지속 가능 자원 선순환(Green Cycle), 그린숲 저탄소Net 조성(Green Forest & Farm), 탄소중립사회로의 혁신(Green Innovation), 그린에너지 전환(Green Energy), 그린모빌리티 구축(Green Mobility), 탄소중립 그린시티 조성(Green City) 등이다.

시는 2011년 전국 지방자치단체 최초로 기후변화대응 계획을 수립해 실천 중이며 지난해에는 대구시 2030 기후변화대응 종합계획을 자체 구상해 이행하고 있다.

쓰레기 매립장에서 대기 중으로 버려지는 메탄가스를 포집해 에너지로 활용하는 사업으로 탄소배출권을 획득하고 온실가스 배출권 거래제를 시행해 지금까지 440억원의 세입을 창출했다.

공공기관의 에너지 절약, 온실가스 감축을 평가하는 공공부문 목표 관리제에서 4년 연속 1위를 차지했으며 기후변화적응 부문의 정부 합동 평가에서도 5년째 전국 상위를 차지했다.

시는 탄소중립 사업으로 2030년까지 2018년 온실가스 배출량 943만톤 대비 45% 감축, 2040년까지 70%를 감축해 2050년에는 탄소중립을 실현하겠다는 목표를 밝혔다.

권영진 시장은 “탄소중립은 이제 선택이 아니라 인류 생존을 위한 필수이자 불가피한 도전”이라며 “시대의 필요에 응답해 혁신을 이루는 대구 시민의 전통과 역량으로 탄소중립 선도도시를 만들어 가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr