장흥군, 국립나주병원과 정신건강복지센터 위·수탁 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 지난 13일 향후 3년간 장흥군정신건강복지센터를 운영할 국립나주병원과 위·수탁 운영 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 정신건강 증진을 위한 예방 교육 및 상담 활동, 정신건강 증진을 위한 홍보활동, 자살 예방사업 및 캠페인, 통합정신건강증진사업 등 상호 포괄적 사업 수행을 추진한다.

장흥군정신건강복지센터는 지역 주민의 스트레스, 우울, 알코올 중독 등 정신질환 고위험군 발굴과 관리, 중증 정신질환자 관리, 아동·청소년 정신건강 증진, 자살 예방사업, 재난 심리지원 사업 등을 제공한다.

군 관계자는 “이번 위·수탁 협약에 따라 장흥군과 국립나주병원은 지역사회 자살 예방 및 정신건강증진사업의 효율적인 추진과 지원 체계 구축에 적극적으로 협력해 지역 주민의 정신건강 증진에 적극 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr