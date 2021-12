경북 우수기업, 도청서 만나세요! … 기업홍보용 미디어월 제막식 개최

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 14일 도청 안민관에 경북 기업홍보용 미디어월을 세우고 제막식을 열었다.

도는 지역의 우수기업을 홍보하고 기업인의 자긍심을 높이기 위해 미디어월을 만들었다.

미디어월은 가로 11m 세로 2.5m의 대형 LED 스크린으로 제작됐으며 키오스크를 활용해 관람객과 소통하도록 구성했다.

현재 경북도 우수기업과 명장, 관광 홍보영상, 미디어아트 영상 등이 상영되고 있으며 미래산업 선도혁신성장 기업 등 주제별 영상을 더할 방침이다,

내년부터는 미디어월을 통해 오프라인 매장의 상품을 실시간 방송으로 소개하고 판매하는 온라인 채널인 라이브 커머스를 생중계하고 기업 현장과 연계한 전시회를 개최한다.

이철우 지사는 “세계 1등의 기술력과 품질을 자랑하는 우리 기업을 더 많은 이에게 알리는 소통 플랫폼을 구축하고 싶었다”며 “기업 아카이브를 마련해 도청을 찾는 누구나 기업과 만날 수 있게 할 것”이라고 말했다.

