경북 영주시, ‘자아작고’ 마음으로 새해 이끌어갈 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 14일 2022년 임인년(壬寅年)을 맞아 ‘자아작고(自我作古)’를 신년 화두로 선정했다.

‘옛것에 얽매이지 않고 나부터 새로운 선례를 만든다’의 의미로 현재 추진하는 시정에서 한 단계 더 도약해 지속 가능한 영주시를 구현하는 데 온 힘을 쏟겠다는 다짐을 담았다.

시는 코로나19 시국을 해결하고자 시민과 한 몸처럼 움직여 시정을 운영한 결과 민생을 회복할 수 있었고 미래 먹거리까지 생각하는 지속 가능한 도시 만들기에 한 걸음 더 다가선 한해였다고 평가했다.

내년에는 2022 영주세계풍기인삼엑스포 개최, 한문화 테마파크 선비세상 개장, 첨단베어링 국가산업단지 조성 등을 이룰 계획이다.

미래 먹거리 사업과 함께 시민의 일상 회복을 위한 민생안정과 지역경제 활성화 방안들로도 시정을 채울 방침이다.

시는 시민들의 현재와 미래를 함께 보장하는 시정을 운영하겠다고 다짐을 전하며 자아작고의 마음으로 올해보다 나은 내년을 만들겠다고 밝혔다.

